英女王逝世．生平｜在位70年　曾是全球在位最長在世君主　兩度訪港 (02:22)

英女王伊利沙伯二世周四（8日）逝世，享年96歲，以下為英女王的生平：
1926年4月21日
在倫敦Mayfair區Bruton Street 17號出生，是當時約克公爵（後為喬治六世）的首名孩子，取名Elizabeth Alexandra Mary。當時她是王位第三順位繼承人，僅排在叔父愛德華八世及父親喬治六世之後。
1936年12月
愛德華八世為了與美國女子辛普森結婚，宣布放棄王位。伊利沙伯公主的父親繼位成為喬治六世，時年10歲的伊利沙伯公主成為王位第一順位繼承人。
1940年
二戰期間，時年14歲的伊利沙伯公主首次透過廣播演說，向全國兒童發表講話。
1945年2月
二戰期間，伊利沙伯公主加入英軍的女性後援部隊Auxiliary Territorial Service服役，受訓修理機械及汽車。
1947年11月20日
伊利沙伯公主與菲臘王子於西敏寺舉行婚禮。
1948年11月14日
伊利沙伯公主誕下查理斯，是她與菲臘王子的首名孩子。
1950年8月15日
伊利沙伯公主誕下第二名孩子安妮公主。
1951年
喬治六世健康每況愈下，伊利沙伯公主開始代表他處理皇室公務。
1952年2月6日
時年25歲的伊利沙伯公主與菲臘王子出訪澳洲及新西蘭期間，接獲喬治六世逝世消息。伊利沙白公主隨即繼位，成為伊利沙伯二世。
1953年6月2日
英女王在西敏寺大教堂正式加冕。
1960年2月19日
英女王誕下安德魯王子。
1964年3月10日
英女王誕下愛德華王子。
1975年
首度訪問香港，成為首名訪港的英國君主。
1977年2月6日
英女王登基25年，全國慶祝她登基銀禧紀念。
1986年10月12日
與王夫訪問中國，是首名訪華的英國君主，其間與胡耀邦、鄧小平等中國領導人會晤，隨後第二度訪港。
1997年8月至9月
王妃戴安娜於當年8月31日遇車禍身亡，英國王室被指冷漠應對，引起民眾不滿。同年9月5日，英女王發表電視演說，向戴安娜表達敬意，平息民眾不滿。
2002年2月6日
英女王登基50年金禧紀念。
2012年2月6日
英女王登基60年鑽禧紀念。
2012年7月27日
為倫敦奧運揭幕。
2016年6月11日
英女王90歲官方生辰，全國舉行慶祝活動。
2016年10月13日
泰王普密蓬逝世，英女王成為全球在位時間最長的在世君主。
2017年2月6日
英女王登基65年，成為首名慶祝「藍寶石禧」的英國君主。
2021年4月9日
王夫菲臘親王逝世。
2021年10月20日
英女王入院檢查及留院；同月29日，在醫生建議下休養兩周，暫停官式訪問活動。
2022年9月8日
白金漢宮發表聲明，稱醫生對英女王健康表示關注，建議她接受醫學監察。英女王同日逝世，享年96歲。
（綜合報道）
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