英女王逝世．生平｜在位70年　曾是全球在位最長在世君主　兩度訪港 (02:22)

1926年4月21日

在倫敦Mayfair區Bruton Street 17號出生，是當時約克公爵（後為喬治六世）的首名孩子，取名Elizabeth Alexandra Mary。當時她是王位第三順位繼承人，僅排在叔父愛德華八世及父親喬治六世之後。

1936年12月

愛德華八世為了與美國女子辛普森結婚，宣布放棄王位。伊利沙伯公主的父親繼位成為喬治六世，時年10歲的伊利沙伯公主成為王位第一順位繼承人。

1940年

二戰期間，時年14歲的伊利沙伯公主首次透過廣播演說，向全國兒童發表講話。

1945年2月

二戰期間，伊利沙伯公主加入英軍的女性後援部隊Auxiliary Territorial Service服役，受訓修理機械及汽車。

1947年11月20日

伊利沙伯公主與菲臘王子於西敏寺舉行婚禮。

1948年11月14日

伊利沙伯公主誕下查理斯，是她與菲臘王子的首名孩子。

1950年8月15日

伊利沙伯公主誕下第二名孩子安妮公主。

1951年

喬治六世健康每況愈下，伊利沙伯公主開始代表他處理皇室公務。

1952年2月6日

時年25歲的伊利沙伯公主與菲臘王子出訪澳洲及新西蘭期間，接獲喬治六世逝世消息。伊利沙白公主隨即繼位，成為伊利沙伯二世。

1953年6月2日

英女王在西敏寺大教堂正式加冕。

1960年2月19日

英女王誕下安德魯王子。

1964年3月10日

英女王誕下愛德華王子。

1975年

首度訪問香港，成為首名訪港的英國君主。

1977年2月6日

英女王登基25年，全國慶祝她登基銀禧紀念。

1986年10月12日

與王夫訪問中國，是首名訪華的英國君主，其間與胡耀邦、鄧小平等中國領導人會晤，隨後第二度訪港。

1997年8月至9月

王妃戴安娜於當年8月31日遇車禍身亡，英國王室被指冷漠應對，引起民眾不滿。同年9月5日，英女王發表電視演說，向戴安娜表達敬意，平息民眾不滿。

2002年2月6日

英女王登基50年金禧紀念。

2012年2月6日

英女王登基60年鑽禧紀念。

2012年7月27日

為倫敦奧運揭幕。

2016年6月11日

英女王90歲官方生辰，全國舉行慶祝活動。

2016年10月13日

泰王普密蓬逝世，英女王成為全球在位時間最長的在世君主。

2017年2月6日

英女王登基65年，成為首名慶祝「藍寶石禧」的英國君主。

2021年4月9日

王夫菲臘親王逝世。

2021年10月20日

英女王入院檢查及留院；同月29日，在醫生建議下休養兩周，暫停官式訪問活動。

2022年9月8日

白金漢宮發表聲明，稱醫生對英女王健康表示關注，建議她接受醫學監察。英女王同日逝世，享年96歲。

（綜合報道）

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