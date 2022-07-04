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iPhone 14｜一文看蘋果iPhone 14價錢顏色選擇　最平iPhone 14 128GB 6899元 (13:51)

蘋果（Apple）今日（8日）凌晨舉行發布會，公布全新iPhone 14系列。明報電子平台組整理iPhone 14系列的價錢、發售日期、顏色等資訊，供讀者參考。

iPhone 14

熒幕：6.1吋

發售：9月16日起（9月9日晚上8時起接受預訂）

顏色：藍色、紫色、午夜暗色、星光色、紅色

價錢：128GB $6899／256GB $7699／512GB $9399

iPhone 14 Plus

熒幕：6.7吋

發售：10月7日起（9月9日晚上8時起接受預訂）

顏色：藍色、紫色、午夜暗色、星光色、紅色

價錢：128GB $7699／256GB $8499／512GB $10,199

iPhone 14 Pro

熒幕：6.1吋

發售：9月16日起（9月9日晚上8時起接受預訂）

顏色：太空黑、銀色、金色、暗紫色

價錢：128GB $8599／256GB $9399／512GB $11,099／1TB $12,799

iPhone 14 Pro Max

熒幕：6.7吋

發售：9月16日起（9月9日晚上8時起接受預訂）

顏色：太空黑、銀色、金色、暗紫色

價錢：128GB $9399／256GB $10,199／512GB $11,899／1TB $13,599

資料來源：蘋果官網

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