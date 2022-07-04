iPhone 14｜一文看蘋果iPhone 14價錢顏色選擇　最平iPhone 14 128GB 6899元 (13:51)

蘋果（Apple）今日（8日）凌晨舉行發布會，公布全新iPhone 14系列。明報電子平台組整理iPhone 14系列的價錢、發售日期、顏色等資訊，供讀者參考。
iPhone 14
熒幕：6.1吋
發售：9月16日起（9月9日晚上8時起接受預訂）
顏色：藍色、紫色、午夜暗色、星光色、紅色
價錢：128GB $6899／256GB $7699／512GB $9399
iPhone 14 Plus
熒幕：6.7吋
發售：10月7日起（9月9日晚上8時起接受預訂）
顏色：藍色、紫色、午夜暗色、星光色、紅色
價錢：128GB $7699／256GB $8499／512GB $10,199
iPhone 14 Pro
熒幕：6.1吋
發售：9月16日起（9月9日晚上8時起接受預訂）
顏色：太空黑、銀色、金色、暗紫色
價錢：128GB $8599／256GB $9399／512GB $11,099／1TB $12,799
iPhone 14 Pro Max
熒幕：6.7吋
發售：9月16日起（9月9日晚上8時起接受預訂）
顏色：太空黑、銀色、金色、暗紫色
價錢：128GB $9399／256GB $10,199／512GB $11,899／1TB $13,599
資料來源：蘋果官網