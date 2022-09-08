短片．中秋好去處｜藍屋、利東街燈籠高掛　灣仔星街巨兔伴月【多圖】 (20:11)

中秋將至，灣仔區內多處掛起燈籠及月亮燈飾迎佳節。明報電子平台組記者昨晚走訪灣仔藍屋、利東街及星街小區，以短片帶大家欣賞中秋燈飾。有一家大小特意到歷史建築藍屋尋找親手繪畫的燈籠，亦有市民悉心打扮打卡拍照，迎合中秋氣氛。
灣仔藍屋手繪燈籠燈飾：
藍屋建築群及附近商店掛起多個由新舊居民、社區街坊、及一眾社區好友親手繪畫的燈籠，吸引市民前來拍照。
日期：即日起至9月18日
亮燈時間︰晚上6時至10時【詳情】
利東街彩燈：
高掛超過800個七彩燈籠，將整條林蔭大道打造成一片彩燈海，成為與親朋好友相聚、玩樂打卡的熱點。
日期：即日起至10月4日
亮燈時間：下午5時至晚上10時【詳情】
星街小區「兔月星辰」中秋藝術裝置：
星街小區與台灣插畫品牌emmaAparty聯手呈獻「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋節藝術裝置，帶來三大賞月場景。市民可與人氣兔子「肉包」，及為星街小區訂做的獨家角色「星兔」一同賞月合照留念。
地點：太古廣場三座外（星街及永豐街）【詳情】
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