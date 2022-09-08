中秋應節水果｜中秋食楊桃寓意相聚團圓　放柿百事大吉 (09:05)

中秋節有不少應節水果，當中更帶有吉祥寓意。香港浸會大學中文系一級講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩，講解梨、楊桃、提子和柿四種中秋常見水果的寓意。
梨——大利
「梨」與「利」發音相近，「大梨」就是「大利」的含義。
楊桃——得意洋洋、相聚團圓
楊桃古代又稱「洋桃」，帶有「得意洋洋」的意思；切為星形，有星有月，寓意相聚團圓。
提子——兒孫滿堂
提子即葡萄，葡萄「多籽」寓意「多子」。葡萄整串呈現，寓意「兒孫滿堂」。
柿——百事大吉
古時以柏樹枝、柿與桔同放，取三者諧音，寓意「百事大吉」，現今單放柿亦有相同意思。
中秋應節食物：
中秋水果 實用資訊：
梨｜果商教路：中國南水梨性價比高 日本新甘泉梨、水晶梨不耐放【短片．附選購貼士】
怎揀靚柚？果商教路：泰國三角嘜金柚性價比高 台灣麻豆文旦勿選大隻
柚｜泰國三角嘜金柚分三級 果商︰分級無關味道 一級外皮靚 三級多花皮宜自用
文旦｜文旦宜放室溫7至10日「收水」 變黃皺皮最好吃【短片．附選購文旦貼士】
柚｜營養師：吃柚每次上限兩至三瓣 柚影響藥物代謝至少隔兩小時進食
中秋好去處：bit.ly/3TxUODE
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom