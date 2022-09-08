中秋應節水果｜中秋食楊桃寓意相聚團圓　放柿百事大吉 (09:05)

梨——大利

「梨」與「利」發音相近，「大梨」就是「大利」的含義。

楊桃——得意洋洋、相聚團圓

楊桃古代又稱「洋桃」，帶有「得意洋洋」的意思；切為星形，有星有月，寓意相聚團圓。

提子——兒孫滿堂

提子即葡萄，葡萄「多籽」寓意「多子」。葡萄整串呈現，寓意「兒孫滿堂」。

柿——百事大吉

古時以柏樹枝、柿與桔同放，取三者諧音，寓意「百事大吉」，現今單放柿亦有相同意思。

中秋應節食物：

十八黃月餅

菱角蓮藕有寓意：菱角伶俐聰明 蓮藕求偶覓姻緣

中秋水果 實用資訊：

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