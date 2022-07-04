疫苗通行證｜疫苗通降至5歲　政府增兒童接種復必泰名額【附預約連結、接種點名單、劑量及副作用】 (17:06)

各年齡組別接種新冠疫苗劑數建議

增加5至11歲兒童接種復必泰疫苗名額安排：

．香港兒童醫院、林士德體育館兒童社區疫苗接種中心：接種間數目即時增加

．香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心：由9月11日起，擴展服務時間至逢周二、四、五、六及日

科興疫苗方面，政府表示會密切監察接種情況，適當調節有關服務。

5至11歲兒童接種新冠疫苗地點

5至11歲兒童接種新冠疫苗劑量及潛在副作用：

●復必泰疫苗

劑量：5至11歲兒童每劑接種劑量為成人的三分之一，成分與成人相同。

接種位置：專家建議兒童及青少年於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種，但尊重選擇在上臂注射的個人意願。

對3至17歲兒童及青少年的可能副作用：

非常常見副作用 注射部位疼痛和腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、寒顫、關節痛、腹瀉和發燒 常見副作用 注射部位發紅、惡心和嘔吐 不常見副作用 淋巴結腫大、感覺不適、手臂疼痛、失眠、注射部位發癢、過敏反應（如皮疹或瘙癢）、感到虛弱或乏力/困倦、食慾下降、過度出汗和夜間盜汗 已知異常反應 心肌炎和心包炎，主要發生於青少年接種第二劑後。 青少年在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。

●科興疫苗

劑量：6個月至17歲兒童及青少年每劑接種的劑量和成分，均與成人相同。

接種位置：專家建議兒童和青少年在上臂進行肌肉注射，醫護人員會為有需要的幼童安排於大腿注射。

對3至17歲兒童及青少年的可能副作用：

最常見副作用 注射部位疼痛 常見副作用 注射部位硬結及腫脹、發熱、皮膚和黏膜異常、食慾減退、惡心、頭痛、咳嗽、疲乏、流鼻水和喉嚨痛 不常見副作用 注射部位痕癢及紅斑、過敏反應、腹瀉、嘔吐、肌肉痛、咽喉痛、咽部紅斑、上呼吸道感染、腹痛、上腹痛、腹脹、頭暈、淋巴結炎、胸口不適和眼皮炎

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