卓慧思新內閣　財相關浩霆屬盟友如蝙蝠俠及羅賓　好友高翠玲任副首相熱愛唱K【短片】 (15:13)

卓慧思新內閣 三大職位財相、外相、內政大臣首次全無白人出任

財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）

現年47歲，已婚有一女兒，是英國首名非裔財相。關浩霆父母是加納移民，他中學就讀名校伊頓公學，其後入讀劍橋大學，在古典學及歷史學獲得雙一級榮譽，並擁有博士學位。

關浩霆2010年首次當選國會議員，2017年曾任時任財政大臣夏文達的國會私人秘書，2021年起任商業、能源及工業策略大臣。

他是卓慧思長期政治盟友，二人政治及財政理念相近，且關係良好，曾被友人形容如蝙蝠俠及羅賓，外界預料他們不會出現像前首相約翰遜及前財相辛偉誠之間的嚴重分歧。

外交大臣祁湛明（James Cleverly）

現年53歲，已婚育有兩名兒子。其父親是英國人，母親來自西非塞拉里昂。他年輕時曾參軍，但因受傷而要退役。他2015年首次當選國會議員；過去兩年一直在外交部任次官，是時任外相卓慧思的下屬，至今年7月調任教育大臣，在卓慧思上任後再被任命為首名有非裔血統的英國外相。

內政大臣柏斐文（Suella Braverman）

現年42歲，是第二名非白人內政大臣。其父母均是印度裔，分別由肯尼亞及毛里求斯移民到英國。在劍橋大學攻讀法律，她其後在巴黎第一大學獲法律碩士學位，成為紐約註冊律師。柏斐文2015年當選國會議員，2020年起成為檢察總長。

副首相兼衛生大臣高翠玲（Therese Coffey）

現年50歲，2010年當選國會議員，2019起任就業及退休金事務大臣。她是卓慧思的長年盟友及好友，以熱愛唱卡拉OK聞名，經常舉行唱K派對，卓慧思也經常參加。她亦喜愛足球、音樂，愛喝啤酒及食雪茄，去年曾被指在新型冠狀病毒疫情封城期間，在辦公室搞聚會及唱K，她其後否認有唱歌。

（綜合報道）

資料整理及製圖：林綺菁