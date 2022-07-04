由邱吉爾到卓慧思　英女王在位70年歷經15名首相　見盡政壇更迭【多圖】 (20:31)

當選英國保守黨黨魁的卓慧思周二（6日）獲英女王伊利沙伯二世任命為新首相。英女王在位70年，至今曾歷經由邱吉爾到卓慧思的16任首相共15人。除了1951年上任的邱吉爾外，英女王自1952年即位後，曾任命其餘14人為首相，也曾出席部分人的喪禮，見盡政壇更迭。
英女王伊利沙伯二世在位期間的英國首相
．邱吉爾（Winston Churchill）：任期1951年10月至1955年4月
．Anthony Eden：任期1955年4月至1957年1月
．Harold Macmillan：任期1957年1月至1963年10月
．Alec Douglas-Home：任期1963年10月至1964年10月
．Harold Wilson：兩個任期，分別為1964年10月至1970年6月，以及1974年3月至1976年4月
．Edward Heath：任期1970年6月至1974年3月
．James Callaghan：任期1976年4月至1979年5月
．戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）：任期1979年5月至1990年11月
．馬卓安（John Major）：任期1990年11月至1997年5月
．貝理雅（Tony Blair）：任期1997年5月至2007年6月
．白高敦（Gordon Brown）：任期2007年6月至2010年5月
．卡梅倫（David Cameron）：任期2010年5月至2016年7月
．文翠珊（Theresa May）：任期2016年7月至2019年7月
．約翰遜（Boris Johnson）：任期2019年7月至2022年9月6日
．卓慧思（Liz Truss）：任期2022年9月6日開始（相關報道：卓慧思獲英女王任命為英國首相）