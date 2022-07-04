由邱吉爾到卓慧思　英女王在位70年歷經15名首相　見盡政壇更迭【多圖】 (20:31)

當選英國保守黨黨魁的卓慧思周二（6日）獲英女王伊利沙伯二世任命為新首相。英女王在位70年，至今曾歷經由邱吉爾到卓慧思的16任首相共15人。除了1951年上任的邱吉爾外，英女王自1952年即位後，曾任命其餘14人為首相，也曾出席部分人的喪禮，見盡政壇更迭。