卓慧思將成第三名女英揆　女性撐起歐洲政壇半邊天　盤點歐洲女政治領袖 (11:37)

此前默克爾出任德國總理，是該國史上首名女總理，而且一做便做了16年。在男性獨大的意大利政壇，本月底料誕生首名女總理，兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）目前在民調領先，有望在9月25日的大選獲勝。

歐洲女性政治領袖：

．英國保守黨新黨魁卓慧思：現年47歲，2021年出任外相，剛當選英國保守黨黨魁，將成為英國第三名女首相。

．歐盟委員會主席馮德萊恩：現年63歲，2013年至2019年出任德國國防部長，2019年7月當選歐盟委員會主席，是首名女性出任這個俗稱「歐盟總理」的職位。

．芬蘭總理馬林：現年36歲，2019年以34歲之齡就任芬蘭總理，不但是芬蘭史上最年輕總理，當時亦是全球最年輕國家領袖。惟近日她的狂歡熱舞片流出，又被揭在官邸開狂野派對，備受批評。

．丹麥首相弗雷德里克森：現年44歲，2019年上任，是丹麥第二名女首相，亦是最年輕首相。

．瑞典首相安德松：現年55歲，2021年上任，是瑞典首名女首相。

．斯洛伐克總統普托娃（Zuzana Caputova）

．希臘總統薩克拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）

．愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）

．立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）

．冰島總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）

．摩爾多瓦總理加夫里利察（Natalia Gavrilita）

．塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabic）

資料來源：綜合報道

整理：丁啟健、林綺菁