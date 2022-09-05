新冠疫情｜確診後期快測「時陰時陽」　梁子超：病毒量低採樣易有誤差 (17:30)

快測「時陰時陽」原因：

●病毒量低時採樣易有誤差

梁子超解釋，病毒在呼吸道不是平均分佈，尤其將近康復、病毒量較低時，可能採樣位置不同就會出現不同結果，即所謂「時陰時陽」。他提醒，衛生防護中心都要求確診者要連續兩日快測陰性，才視為康復，所以若只有一個陰性結果，不要當自己已無傳播力。

●停服抗病毒藥可能導致病毒量反彈

梁子超指出，服用抗新冠病毒口服藥，病毒量會減少，一般療程5日，若停藥後身體未能清除病毒，病毒量或反彈，若驗出陽性代表患者仍然有傳播性，但這類個案比例低。

變種病毒生長率快 核酸檢測追不上病毒傳播

另一個值得關注問題是Omicron生長率較原始病毒株快70倍，梁子超表示，實驗室培植顯示近期香港流行的BA.5變種病毒株，生長比之前的BA.1或BA.2更快。他解釋，一個人受感染後，即使最初採樣是陰性，但因病毒生長快、潛伏期短，可能不需一日，患者已經變成有傳播力，導致「抗疫更困難，核酸檢測由採樣，到實驗室化驗再通報起碼一日，根本追不上病毒擴散，當知道結果可能已經傳咗兩代」。他表示不能只倚賴核酸檢測，反而要鼓勵大家多做快測，即時知道結果，一旦染疫及早隔離。

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