中秋月餅｜酥皮月餅脂肪熱量高　拔絲月餅較高糖　營養師提醒︰消化力弱宜少食月餅 (09:10)

傳統月餅豬油製作最不健康

‧酥皮月餅的酥皮脂肪含量高，熱量亦相對較高，每克脂肪便有9千卡熱量，而每克碳水化合物及蛋白質都只是4千卡熱量。

‧拔絲月餅的成分有蓮蓉、澱粉質及麥芽糖，糖分相對較高。

‧麻糬月餅要視乎餡料成分，若是綠豆或花生餡，糖分相對較低；若是黑糖或紅豆餡，糖分就會更高；若含有果仁，則會較健康。

‧酥皮月餅、麻糬月餅和拔絲月餅的熱量、糖分及脂肪相較傳統月餅低，因傳統月餅多以豬油製作，並加入蓮蓉及多重蛋黃（雙黃、三黃、四黃等），膽固醇和飽和脂肪亦相對較高。

‧純蓮蓉月餅、山東月餅（如棗泥或蓮子月餅）或奶黃月餅熱量相對較低；五仁月餅的果仁多數是不飽和脂肪，較少豬油製造，相對亦較健康。

營養師食月餅貼士

●進食迷你月餅較易控制食量

●控制體重、三高人士及消化力較弱的人應少食月餅

●月餅不宜夜食，應給予充足時間讓身體消化

●進食月餅後兩小時內，可進食一些含有「好脂肪」的食物如半個牛油果，以乳化一些不好的飽和脂肪

●翌日早餐可進食麥皮或燕麥杯，有助增強消化力及穩定血糖

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