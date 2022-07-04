卓慧思將任英首相　一文睇新「鐵娘子」從政路　早年曾有婚外情【附動態資訊圖】 (19:53)

個人背景

．現年47歲，2000年與會計師Hugh O'Leary結婚，育有兩名女兒。

．就讀牛津大學墨頓學院（Merton College），攻讀哲學、政治及經濟系。

．大學年代是自由民主黨年輕黨員，是牛津大學自由民主黨學會（Liberal Democrats society）主席，至1996年轉投保守黨。

從政經歷

．2006年當選格林威治市議員，正式踏入政壇。

．2010年獲時任保守黨黨魁卡梅倫欽點為國會選舉重點候選人之一，安排出戰諾福克西南選區，終當選為國會議員。其後她被爆出數年前曾與保守黨已婚議員Mark Field有婚外情，男方是卓慧思的黨內政治導師。她一度險被褫奪議席，最後幸保不失。

．2016年出任司法大臣兼大法官，是1000多年來英國首名女性大法官。

．2021年約翰遜改組內閣，委任卓慧思為外相。

卓慧思拒與戴卓爾夫人比較

卓慧思活躍於Instagram，經常發布相片，也聘用數碼媒體達人幫忙管理。外界一直認為卓慧思刻意營造「鐵娘子」形象，衣著也被指與前首相戴卓爾夫人相似。卓慧思則自言「我就是我」，對女性政客總是被拿來與戴卓爾夫人比較感「泄氣」。

另外，今年8月保守黨黨魁選舉期間，《衛報》公開卓慧思昔日錄音，揭露她曾質疑英國人天性懶散、技術和生產力低下，還比較英國和中國，質疑英國人不希望改變心態和工作文化。相關報道：卓慧思被揭曾批英人懶散（2022年8月18日）

（綜合報道）

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