疫苗通行證｜有食肆拒未更新安心出行或持針紙顧客　政府：處所更新二維碼掃描器已可區分紅黃碼 (11:37)

安心出行與疫苗通行證紅/黃碼Q&A：

Q：紅/黃碼制度下，仍可使用紙本針卡嗎？

A：可以，例如沒有智能電話的人，可使用其印有二維碼的紙本「疫苗通行證」作為替代安排。指明處所的「驗證二維碼掃描器」，以及執法人員的工具，均具備功能辨識市民是否持有紅碼或黃碼。

Q：指明處所「驗證二維碼掃描器」如何配合「紅碼」及「黃碼」安排？

A：處所更新「驗證二維碼掃描器」至4.4.0或以上版本，即可辨識「疫苗通行證」二維碼是否符合要求，程式會顯示驗證結果及發出相關音效。即使訪客的「安心出行」程式未更新而其新冠疫苗接種紀錄仍顯示「藍碼」，或到訪的人只有紙本針卡二維碼，「驗證二維碼掃描器」仍可區分屬紅碼或黃碼的人。

食物環境衛生處提醒，市民進入餐飲處所時，即使以「安心出行」程式以外的方式展示針卡二維碼，仍須另行掃描「安心出行」才可入內，違者可被罰款。

疫苗通行證常見問題（紅碼及黃碼篇）

有關餐飲業務的疫苗通行證紅碼及黃碼安排

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