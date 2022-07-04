疫苗通行證｜有食肆拒未更新安心出行或持針紙顧客　政府：處所更新二維碼掃描器已可區分紅黃碼 (11:37)

政府上月9日起在新型冠狀病毒疫苗通行證，加入「紅碼」及「黃碼」，市民要更新「安心出行」程式至3.4.0或以上版本，才可顯示紅碼或黃碼。近期有市民反映，進入食肆或表列處所時，被拒使用未更新的「安心出行」程式或紙本新冠疫苗接種紀錄（針卡）入場。政府指出，即使市民未有使用更新版本的「安心出行」，或只持紙本針卡二維碼，處所只要更新其「驗證二維碼掃描器」，仍可區分屬紅碼或黃碼的人。
安心出行與疫苗通行證紅/黃碼Q&A：
Q：紅/黃碼制度下，仍可使用紙本針卡嗎？
A：可以，例如沒有智能電話的人，可使用其印有二維碼的紙本「疫苗通行證」作為替代安排。指明處所的「驗證二維碼掃描器」，以及執法人員的工具，均具備功能辨識市民是否持有紅碼或黃碼。
Q：指明處所「驗證二維碼掃描器」如何配合「紅碼」及「黃碼」安排？
A：處所更新「驗證二維碼掃描器」至4.4.0或以上版本，即可辨識「疫苗通行證」二維碼是否符合要求，程式會顯示驗證結果及發出相關音效。即使訪客的「安心出行」程式未更新而其新冠疫苗接種紀錄仍顯示「藍碼」，或到訪的人只有紙本針卡二維碼，「驗證二維碼掃描器」仍可區分屬紅碼或黃碼的人。
食物環境衛生處提醒，市民進入餐飲處所時，即使以「安心出行」程式以外的方式展示針卡二維碼，仍須另行掃描「安心出行」才可入內，違者可被罰款。
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