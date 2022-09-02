月餅2022｜中秋節月餅捐贈、月餅盒回收活動一覽 (16:54)

月餅是中秋節傳統送禮佳品，月餅太多吃不完，可以考慮捐贈。中秋過後，月餅盒或月餅罐亦可以回收。不少機構推出月餅捐贈或月餅盒回收計劃，本文整合部分月餅捐贈及月餅盒回收活動，可以環保度佳節。
●月餅捐贈
1. 樂餉社「月餅捐贈活動 2022」
樂餉社在全港不同地區設立月餅收集箱，在9月5日前捐出的月餅或月餅券，將轉贈予在前線工作的的慈善機構，送給有需要人士。月餅須有包裝及未開封、適合室溫儲存，以及寫明過期日子及和生產商；月餅券則須在兌換有效期前10日，郵寄至樂餉社辦公室。[詳情]
日期：9月5日前
2. 食德好「月餅回收行動2022」
食德好即日起至9月9日在全港百多個屋苑和商場設置月回收站，鼓勵捐贈過剩月餅（不包括冰皮及需要冷藏的月餅）。[詳情]
日期：即日起至9月9日下午3時
3. 惜食共享「FOOD-CO中秋月餅回收」
FOOD-CO即日起至9月13日在不同地方回收月餅及月餅券。月餅須包裝完整、距離有效食用日期最少2個星期或以上（不包括冰皮或雪糕月餅）。[詳情]
日期：即日起至9月13日
4. 長春社「2022惜食中秋。月餅回收計劃」
長春社即日起至9月14日舉行月餅回收計劃 ，回收傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒，食品須未開封、包裝完整、質素良好和未過「最佳食用日期」 ，捐贈前須先致電確認。[詳情]
日期：即日起至9月14日
5. 太古地產 x 惜食堂「2022月餅分享及月餅盒回收行動」
太古坊不同地點即日起至9月18日設置指定收集箱，募集仍可供食用的月餅，捐贈予有需要人士。月餅須為獨立包裝及未開封、包裝沒有破損、未過有效食用日期、由香港政府認可的公司製造及毋須冷藏及非自家製。[詳情]
日期：即日起至9月18日
6. 其他接受捐贈月餅機構
環境局成立的惜食香港運動督導委員會根據各機構提供的資料，列出接受捐贈月餅機構名單，接收詳情可聯繫有關機構。[詳情]
●月餅盒/月餅罐回收
1. 太古地產 x 惜食堂「2022月餅分享及月餅盒回收行動」
太古坊不同地點即日起至9月23日設置收集箱回收廢棄月餅盒，收集後會轉交予「綠領行動」回收。投入指定收集箱前，應確保已清空盒內的間隔和包裝物料，並已清潔乾淨。[詳情]
日期：即日起至9月23日
2. 房屋署「月餅盒回收2022」活動
房屋署轄下各屋邨設置提供收集箱，由9月13日至10月中舉辦「月餅盒回收2022」活動，收集月餅盒。[詳情]
日期：9月13日至10月中
3. 綠領行動「月餅盒回收大行動2022」
綠領行動將舉辦「月餅盒回收大行動2022」，協助各機構回收月餅盒，大部分回收點屬於私人地方，可自行查閱回收點位置。[詳情]
註：資料以主辦機構公布為準
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