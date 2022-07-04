中秋水果．柚｜果商教路：泰國三角嘜金柚性價比高　台灣麻豆文旦勿選大隻 (09:06)

柚是中秋的應節水果。「林記水果」店主林先生接受明報電子平台組訪問，說明中秋前後常見三種柚：泰國三角嘜金柚、沙田柚及台灣麻豆文旦的特色。他指出，吃柚最好於二十四節氣白露（今年白露為9月7日）過後才好吃，惟今年白露與中秋太接近，柚趕不及「收水」會不好吃，建議可選購全年供應、質量穩定、性價比高的泰國三角嘜金柚。
⬤泰國三角嘜金柚
特徵︰外觀偏圓，平底
口感︰柚味濃烈，味甜但帶點酸澀味
選購貼士︰選購時留意外皮，若外皮較黃且較多花皮，即代表不耐存
價錢：泰國三角嘜金柚按外觀分三級，一級為外皮無瑕疵，售價約60至70元；三級為外皮多損傷，每個約30至40元
⬤沙田柚
特徵︰呈葫蘆形，厚皮且較耐放
口感︰甜味重，少柚味
貼士︰放置室溫「辭水」（又稱「收水」）平均約兩個星期，直至外皮褪色才食用，若不「辭水」，柚會有陣澀味及水分太多，較不香甜。
價錢：內地疫情令運費增加，約售30元
⬤台灣麻豆文旦
特徵︰較直身，曲線變化較少
口感︰柚味和甜味平衡，好食的文旦柚食後舌頭有些麻痺感
貼士︰勿買大隻的文旦柚，30元以下的文旦柚質素較差。若柚皮明顯變黃、較軟身及容易切開，即是食用時機。
價錢：最便宜10元，平均30至40元；視乎地區及質素，靚麻豆文旦每個售價可達60至80元
文：陸秋燕
營養師：吃柚每次上限兩至三瓣 柚影響藥物代謝至少隔兩小時進食
泰國三角嘜金柚分三級 果商︰分級無關味道 一級外皮靚 三級多花皮宜自用
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