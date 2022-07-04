中秋水果．柚｜果商教路：泰國三角嘜金柚性價比高　台灣麻豆文旦勿選大隻 (09:06)

⬤泰國三角嘜金柚

特徵︰外觀偏圓，平底

口感︰柚味濃烈，味甜但帶點酸澀味

選購貼士︰選購時留意外皮，若外皮較黃且較多花皮，即代表不耐存

價錢：泰國三角嘜金柚按外觀分三級，一級為外皮無瑕疵，售價約60至70元；三級為外皮多損傷，每個約30至40元

⬤沙田柚

特徵︰呈葫蘆形，厚皮且較耐放

口感︰甜味重，少柚味

貼士︰放置室溫「辭水」（又稱「收水」）平均約兩個星期，直至外皮褪色才食用，若不「辭水」，柚會有陣澀味及水分太多，較不香甜。

價錢：內地疫情令運費增加，約售30元

⬤台灣麻豆文旦

特徵︰較直身，曲線變化較少

口感︰柚味和甜味平衡，好食的文旦柚食後舌頭有些麻痺感

貼士︰勿買大隻的文旦柚，30元以下的文旦柚質素較差。若柚皮明顯變黃、較軟身及容易切開，即是食用時機。

價錢：最便宜10元，平均30至40元；視乎地區及質素，靚麻豆文旦每個售價可達60至80元

文：陸秋燕

營養師：吃柚每次上限兩至三瓣 柚影響藥物代謝至少隔兩小時進食

泰國三角嘜金柚分三級 果商︰分級無關味道 一級外皮靚 三級多花皮宜自用

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