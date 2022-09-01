歐洲陷能源危機節能過冬　德減熱水供應、地標熄燈　芬蘭籲少焗桑拿 (16:00)

歐洲國家減省能源措施

●德國：

．公共建築物包括國會大樓，暫停熱水供應；德累斯頓有住宅區熱水要限量供應。

．9月起，公共建築物暖氣最高溫度下調至19度。

．地標如柏林大教堂、紅色市政廳及勝利紀念柱等熄燈。

．9月起禁止私人泳池使用暖水。

．奧格斯堡市關掉噴泉的噴水裝置、調暗公共大廈照明，並研究關掉使用量低路段的交通燈。

●奧地利：

．首都維也納市中心著名的圓形大道（The Ring）今年聖誕節不設燈飾。

●英國：

．10月起家居電力及天然氣的價格上限將由1971英鎊（約1.8萬港元）上調至3549英鎊（約3.2萬港元）。有民調顯示，約23%受訪者打算今冬不開暖氣。

．英國政府暫未有具體冬天節能措施，多個地方政府則研究將圖書館、社區中心等轉化為「暖氣中心」，讓負擔不起家居暖氣費的人可到來避寒。

●芬蘭：

．呼籲民眾減少焗桑拿。

．呼籲民眾由10月起調低暖氣溫度、縮短洗澡時間，以及不要在車庫使用暖氣。

●法國：

．除機場和鐵路站外，凌晨1時至清晨6時禁止亮起霓虹燈招牌。

．財政部為作榜樣，其辦公室會在室內氣溫19度以下才開暖氣。

．下令所有開啟空調設備的商戶須關上大門，以免流失冷氣或暖氣，違者罰款。（相關報道：憂俄停供天然氣 法國命開空調商戶關大門免走冷氣暖氣 違者最多罰750歐元）

●西班牙：

．冬季時，暖氣溫度不得高於19度，學校、醫院、酒店房間等除外。

．商舖要在晚上10時後關掉櫥窗照明。

．設有空調的處所必須於9月底前加裝自動門，以減少浪費能源。

●意大利：

．在學校及公共大廈減少空調和供暖。

．延長使用燃煤發電，以減少使用天然氣。

（法新社/彭博社/路透社/每日郵報）

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