生蛇｜生蛇5注意　中醫提醒：戒食牛蝦筍　可按太衝穴合谷穴紓緩不適 (09:48)

有本港私家醫生指出新冠疫情下「生蛇」（即帶狀疱疹）個案明顯增加，有中醫亦稱近月接收多了生蛇個案，患者曾確診新型冠狀病毒。註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問表示，今年8月她接收過5至6個生蛇病人，而去年同期沒有接收過生蛇個案。她指出，現時未有數據證明新冠病毒與生蛇有直接關係，估計與壓力和疲勞有關，病人確診新冠病毒後抵抗力變差，加上生活習慣差（如熬夜），生蛇風險增加。
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中醫角度，生蛇最常見的證型是脾濕內蘊，多見舌淡、舌苔厚膩，體內積聚濕氣化熱，導致身體變虛。胡玘君提醒生蛇時注意的事項，建議按適合的穴位有助紓緩不適。
生蛇注意事項
1. 戒食牛肉、蝦、筍、煎炸油膩食物。
2. 宜食粥，養脾胃。
3. 避免觸碰皮膚破損處，以防水疱破口受細菌感染。
4. 可用金盞花水敷患處，金盞花有消炎清熱作用，有助紓緩刺痛感。10粒金盞花加入120毫升熱水，浸30分鐘後，以化妝棉沾金盞花水，敷在患處至化妝棉變乾。部分患者水疱痊癒後身體仍可能有刺痛感，可以繼續使用此方法。［短片示範：DIY金盞花水］
5. 多休息。
按兩穴位助紓緩不適
1. 太衝穴
位置：足背第一至二跖骨間隙的後方凹陷處（大拇趾和第二趾中間兩根骨頭交會凹陷之處）。
功效：有助緩和發疹部位燒灼感，亦有平肝熄風、清熱利膽和明目的作用。
按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。
2. 合谷穴
位置：手背食指和拇指掌骨交會中點處，又稱為「虎口」。
功效：有助止痛，以及減少生蛇後的神經線受損，亦具疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣、和胃通腸及調經引產之效。
按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。
註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
生蛇 實用資訊：
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