生蛇｜生蛇5注意　中醫提醒：戒食牛蝦筍　可按太衝穴合谷穴紓緩不適 (09:48)

相關報道：醫生稱新冠疫情下生蛇個案增 或與免疫力有關【附生蛇資訊圖】

中醫角度，生蛇最常見的證型是脾濕內蘊，多見舌淡、舌苔厚膩，體內積聚濕氣化熱，導致身體變虛。胡玘君提醒生蛇時注意的事項，建議按適合的穴位有助紓緩不適。

生蛇注意事項

1. 戒食牛肉、蝦、筍、煎炸油膩食物。

2. 宜食粥，養脾胃。

3. 避免觸碰皮膚破損處，以防水疱破口受細菌感染。

4. 可用金盞花水敷患處，金盞花有消炎清熱作用，有助紓緩刺痛感。10粒金盞花加入120毫升熱水，浸30分鐘後，以化妝棉沾金盞花水，敷在患處至化妝棉變乾。部分患者水疱痊癒後身體仍可能有刺痛感，可以繼續使用此方法。［短片示範：DIY金盞花水］

5. 多休息。

按兩穴位助紓緩不適

1. 太衝穴

位置：足背第一至二跖骨間隙的後方凹陷處（大拇趾和第二趾中間兩根骨頭交會凹陷之處）。

功效：有助緩和發疹部位燒灼感，亦有平肝熄風、清熱利膽和明目的作用。

按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。

2. 合谷穴

位置：手背食指和拇指掌骨交會中點處，又稱為「虎口」。

功效：有助止痛，以及減少生蛇後的神經線受損，亦具疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣、和胃通腸及調經引產之效。

按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢及求醫。

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