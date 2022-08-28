防疫措施｜宴會食客須快測　違規食客罰5000元　食肆有7日適應期 (12:56)

●「宴會」定義是什麼？

答：「宴會」為多過可同坐一桌的顧客（在現行規定下即是超過一桌8人），於有共同目的下一同在同一餐飲處所用膳。政府舉例，有12名顧客一起用膳，不論以8人＋4人，或6人＋6人等方式分兩枱進餐，均會被視為「宴會」，而所有出席者須遵從快速抗原測試規定。

●參與宴會的食客，如何向食肆展示快測陰性結果？

答：8月28日凌晨零時起，參與宴會的食客須出示，進入該處所前24小時內進行的快速抗原測試陰性結果的照片。食客須在該測試棒上記錄姓名、測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機。基於防疫考慮，政府提醒不要出示測試棒實物。

●可否以新冠核酸檢測代替快測？

答：可以。倘出席宴會的人持有載有一個核酸檢測陰性結果的電話短訊通知，而有關電話短訊通知是在該人進入餐飲處所參與宴會活動前48小時內發出，會獲視為已遵從快速抗原測試規定。

●倘違反規定，食客有什麼後果？

答：違反快速抗原測試規定可被發5000元定額罰款通知書。

●倘違反規定，食肆有什麼後果？

答：執法人員會考慮餐飲處所負責人是否已對食客盡職檢查。至於資料是否屬虛假陳述，執法人員會判斷。如處所負責人能提供證據，顯示處所已採取一切合理可行措施以符合相關規定，就毋須過分憂慮。政府會給予7天適應期（直至9月3日晚上11時59分完結），目的是讓餐飲處所負責人掌握有關要求。

未有盡職檢查的處所負責人除會被檢控外，該處所亦須於執法人員發現違規行為後的翌日起，採取減低傳播風險的相應措施，將堂食時間提早至下午6時完結，並於其餘營業時間不得有多於二人同坐一桌，為期14天。

資料來源：食物環境衛生署

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