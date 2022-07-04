各地陸續放寬入境防疫要求　日本新加坡放寬疫苗要求【附亞洲多地入境要求】 (11:24)

日本

9月7日起放寬檢測要求，已完成接種3針新冠疫苗的旅客，入境時毋須再提交72小時內病毒檢測陰性證明。

日本入境要求可參考日本外務省網頁【附連結】。

新加坡

8月29日起，未完成接種新冠疫苗的旅客入境後，毋須強制隔離7天，出示出發前兩天內的陰性檢測證明便可，不過旅客仍須購買逗留新加坡期間的旅遊保險。新加坡自4月起已允許完成接種旅客入境後毋須檢測和隔離。相關入境要求可參考新加坡移民局網站【附連結】。

下周一起同時放寬室內口罩令，只有在醫療場所及乘搭地鐵、巴士等公共交通工具時才強制戴口罩，乘搭的士等私人交通工具可不戴口罩。

日本星洲拍板放寬入境遊

台灣

自8月15日零時起，旅客乘飛機赴台前，毋須持兩日內核酸檢測報告，抵台後需3日家居檢疫及4日自主防疫。9月1日起自主防疫由原來要一人一屋或旅館，可改為一人一房，房間要有獨立洗手間。自主防疫期間可外出工作及買生活必需品，但須有兩日內家用抗原快測結果。【附台灣衛福部網站連結】

台疫情指揮中心料9月底至10月初可放寬入境措施

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