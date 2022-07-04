強制檢測公告｜政府8月至今14廈捉違強檢者　錦暉苑36人被罰1萬元【14廈罰款人數一覽圖】 (18:50)

政府幾乎每日就強制檢測公告刊憲，任何人如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元，並會收到強檢令，要求該人於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處5萬元罰款及監禁6個月。

互動資訊圖：政府執行強制檢測公告行動（8月1至25日）被罰款1萬元的人數

●馬鞍山錦暉苑：政府共檢查562名受檢者，其中66人違反強制檢測公告，並向當中36人發出1萬元定額罰款通知書。（8月24日）

●長沙灣宇晴軒第一座：政府共檢查331名受檢者，其中30人違反強制檢測公告，並向當中17人發出1萬元定額罰款通知書。（8月13日）

●九龍灣彩興苑彩萱閣：政府共檢查540名受檢者，其中127人違反強制檢測公告，並向當中16人發出1萬元定額罰款通知書。（8月15日）

●鰂魚涌太古城恒星閣：政府共檢查182名受檢者，其中15人違反強制檢測公告，並向當中9人發出1萬元定額罰款通知書。（8月21日）

●將軍澳東港城8座：政府共檢查423名受檢者，其中34人違反強制檢測公告，並向當中9人發出1萬元定額罰款通知書。（8月17日）

●西灣河嘉亨灣第二座：政府共檢查430名受檢者，其中85人違反強制檢測公告，並向當中7人發出1萬元定額罰款通知書。（8月3日）

●大角嘴港灣豪庭第七座：政府共檢查354名受檢者，其中46人違反強制檢測公告，並向當中6人發出1萬元定額罰款通知書。（8月11日）

●牛頭角淘大花園B座：政府共檢查253名受檢者，其中29人違反強制檢測公告，並向當中4人發出1萬元定額罰款通知書。（8月13日）

●天水圍嘉湖山莊樂湖居7座：政府共檢查233名受檢者，其中3人違反強制檢測公告，並向當中2人發出1萬元定額罰款通知書。（8月22日）

●香港仔漁暉苑美暉閣：政府共檢查205名受檢者，其中5人違反強制檢測公告，並向當中1人發出1萬元定額罰款通知書。（8月20日）

●葵青區荔欣苑荔采閣：政府共檢查350名受檢者，其中48人違反強制檢測公告，並向當中1人發出1萬元定額罰款通知書。（8月12日）

●荃灣翠濤閣第一座：政府共檢查274名受檢者，其中7人違反強制檢測公告，並向當中1人發出1萬元定額罰款通知書。（8月7日）

●黃埔花園錦桃苑第18座：政府共檢查80名受檢者，其中3人違反強制檢測公告，沒有人被處定額罰款1萬元。（8月18日）

●屯門景新臺第三座：政府共檢查255名受檢者，其中1人違反強制檢測公告，沒有人被處定額罰款1萬元。（8月3日）

資料來源：政府新聞處