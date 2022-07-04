明日戰記｜《明日戰記》拍攝製作5特色　古天樂劉青雲穿33磅裝甲　香港深圳搭景 (15:03)

●電影製作費達4.5億港元

●香港深圳搭景拍攝

電影由籌備到上映用上8年時間，全片在香港及深圳搭景拍攝，再花4年時間後期製作，主要由本地視覺效果公司炮製接近2000個電腦特技鏡頭，當中只有小部分外判給俄羅斯及內地公司協助。

●邀漫畫家繪Storyboard

為令演員毋須憑空想像拍綠布景，電影邀來漫畫家利志達繪製故事板（storyboard），再由特技組製成動畫供演員參考，讓他們有概念。

●酷熱穿33磅裝甲走景 古天樂拍片兩年後頸椎出現問題

古天樂與電影另一主角劉青雲在酷熱天氣下穿上33磅裝甲走景，汗流浹背，二人也想在小休時卸下裝甲，但為怕費時，唯有頂硬上穿足一天。

古天樂早前受訪時自爆懷疑頸椎兩節出現問題要做手術，可能與穿上33磅裝甲拍《明日戰記》長期負重有關，「拍竣《明日戰記》兩年後才發現頸椎出現問題，赴美國做手術，將兩節頸椎骨換成鈦金屬。醫生問我1至10級，痛到邊個階段，我話10級，因為長期痛，痛到要吃嗎啡藥，瞓覺不可以轉身，因得一個位不痛。」

劉青雲則說：「酷熱天氣下，穿上重33磅的裝甲演出，汗流浹背，連底褲都濕埋，每次除盔甲都倒得出水，幸好沒有中暑。」

●《明日戰記2》籌備階段

古天樂透露，《明日戰記2》已在籌備劇本階段。古天樂早前曾稱要特製一件裝甲給劉嘉玲穿。劉嘉玲在《明日戰記》中飾演上校，不用披裝甲上陣。

資料來源：明報

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