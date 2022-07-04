新冠疫苗｜政府增16間私家診所9月起接種　8月27日起可預約【附診所名單】 (14:01)

其中15間接種站將於9月1日起運作，餘下一間在9月15日投入服務，提供科興疫苗或復必泰疫苗接種服務。公務員事務局長楊何蓓茵表示，以往到私營醫護機構接種復必泰疫苗，首先要上疫苗接種計劃的網站查閱名單，然後自行聯絡私家診所預約。政府為方便市民，現可在同一預約網站預約到該些接種站，免費接種科興或復必泰疫苗。

60歲或以上市民毋須預約，可以直接到各「私家診所新冠疫苗接種站」領取「即日籌」接種疫苗。

16間私家診所新冠疫苗接種站地點【附診所資料連結】

• 中環皇后大道中9號（天下仁心）

• 中環皇后大道中29號華人行（亞洲專科醫生）

• 銅鑼灣告士打道255號信和廣場（香港國際專業體檢協會）

• 太古城太古城中心一期（醫思健康醫療中心）

• 尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店（健滙專科中心）

• 尖沙嘴漆咸道南11-15號余仁生中心（優越專業醫療中心）

• 佐敦彌敦道238號（莊柏醫療）

• 觀塘駿業街64號南益商業中心（百本專業護理服務）

• 觀塘巧明街117號港貿中心（保康醫療中心）

• 九龍灣海濱道77號海濱匯（卓健醫療）

• 沙田車站圍1號連城廣場（醫思健康醫療中心）

• 沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈（柏峰醫務中心）

• 上水龍琛路39號上水廣場（基健專科中心）

• 屯門屯利街2號新都商場（新都專科醫療中心）

• 屯門鄉事會路113-115號利源樓（劍橋聯合醫務中心）

• 西環德輔道西410號太平洋廣場（尚至健康）（由9月15日起運作）

政府計劃於10月增加另一批「私家診所新冠疫苗接種站」，逐漸取代設於體育館內的社區疫苗接種中心。

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