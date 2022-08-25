馬鞍｜天文台：馬鞍遠離　港風力漸減　會考慮改發一號戒備信號 (10:00)

【09:20】天文台改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。

【08:51】天文台表示，近上午9時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之西南偏西約280公里，即在北緯21.1度，東經111.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。

【06:15】天文台表示，上午6時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之西南約220公里，即在北緯21.0度，東經112.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台會視乎本港風力的減弱程度，考慮在上午9至11時之間改發三號強風信號。

【03:57】八號東南烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，強烈熱帶風暴馬鞍現時最接近本港，在香港西南偏南200公里左右掠過，本港多處吹烈風，高地間中吹暴風，同時，與馬鞍相關的驟雨正移近本港，並可能帶來猛烈陣風。天文台預計八號烈風或暴風信號會在上午9時前維持。

隨着馬鞍遠離，預料本港風力會在中午前逐漸減弱。天文台會視乎本港的風力變化，評估會否需要改發三號強風信號。

馬鞍目前集結在香港之西南偏南約190公里，即在北緯20.8度，東經113.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。