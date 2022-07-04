麻糬趨普遍　食麻糬四注意　營養師提醒：食麻糬不宜飲太多水免礙消化【短片】 (10:00)

消化力弱不宜食麻糬 長者兒童柏金遜症患者慎食

李杏榆續稱，消化力弱、易胃脹或血糖高的人，不宜食麻糬，因為麻糬一般用糯米製成，較難消化、升糖指數高。有吞嚥困難、氣管道收縮或牙齒不健全的長者、兒童或柏金遜症患者亦要小心進食，麻糬黏性較高、較易黏住喉嚨。一般人進食會咀嚼，噎到的風險相對較低。

食麻糬四個注意事項

．宜切小塊，徹底咀嚼──麻糬可當餐與餐之間的小食，食前先將麻糬切成小塊，進食時徹底咀嚼才吞嚥。

．食麻糬後，不宜飲太多水──大量水分會稀釋消化酶，不利消化。建議飲水時小口啜飲，以解口乾。倘若飲湯宜於食麻糬後半小時才飲。

．不宜當正餐、消夜、飯後甜品──麻糬一般熱量高，不含蛋白質及纖維，當正餐食營養攝取會不均衡。臨睡前亦不宜食麻糬，糯米較難消化，可能會出現睡不好或胃酸倒流情況。亦不宜當飯後甜品進食，血糖或會迅速上升。

．不建議配濃茶──濃茶無助消滯。消化力較差的人飲濃茶，胃部更易感不適。可考慮跟麥茶或綠茶一起進食，或餐後食鳳梨、木瓜、菠蘿或未熟透的香蕉，有助增加消化酶，幫助消化。

文：陸秋燕

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