馬鞍｜公共交通服務最新情況 (21:11)

城巴新巴

．除城巴S1號線提供有限度服務外，所有日間路線於晚上10時開出尾班車

．所有通宵路線暫停服務

港鐵

鐵路及港鐵巴士服務正逐步減少班次。

．荃灣線：5至10分鐘一班

．觀塘線：5至10分鐘一班

．港島線：5至10分鐘一班

．南港島線：5至10分鐘一班

．將軍澳線：北角站-寶琳站6分鐘一班、北角站-康城站12分鐘一班

．東涌線：7至10分鐘一班

．東鐵線：金鐘站-上水站5至10分鐘一班

．屯馬線：5至10分鐘一班

．輕鐵：5至21分鐘一班

．港鐵巴士：6至15分鐘一班（港鐵巴士服務會在八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停）

．迪士尼線：10至20分鐘一班

．機場快線：15分鐘一班

九巴

．除龍運S1及S64線維持有限度服務外，其餘日間路線於晚上10時起陸續停駛

．除龍運N64線維持有限度服務外，九巴及龍運深宵及通宵路線是晚暫停服務

新渡輪

．中環至長洲、長洲至中環的尾班船（普通渡輪）晚上8:30開出

．中環至梅窩尾班船（高速船）晚上8:35、梅窩至中環尾班船（高速船）晚上8:30

．北角-紅磡-九龍城，維持正常服務直至預定的尾班船開出

天星小輪

．尖沙嘴-中環航線、尖沙嘴-灣仔航線，尾班船均為晚上8時

港九小輪

．中環至榕樹灣、榕樹灣至中環的尾班船晚上8:30開出

．中環至索罟灣（加班）尾班船晚上7:45開出、索罟灣至中環尾班船晚上7:35開出

．中環至坪洲（普通渡輪）、坪洲至中環（快船）尾班船晚上8:30開出

打風 實用資訊：

話你知本港26個低窪或當風住宅區

天文台料周四早上鰂魚涌海水比正常升高1米

短片：杏花邨裝水閘 居民不擔心水浸無儲糧

家居防風八注意