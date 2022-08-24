馬鞍｜馬鞍料周四早上最近香港　話你知本港26個低窪或當風住宅區 (12:29)

天文台預測強烈熱帶風暴馬鞍周四（25日）早上最接近香港，提醒受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早可能出現淹浸或海水倒灌。據土木工程拓展署今年4月發表的「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」資料，列出本港26個較受潛在高風險影響的沿岸低窪或當風住宅地區，包括：
1.堅尼地城，西營盤及上環
2.杏花邨
3.石澳村
4.赤柱八間
5.海怡半島
6.東涌灣 (馬灣涌村、沙咀頭、沙螺灣)
7.大澳
8.大嶼山十塱及長沙下村
9.梅窩麻布村及涌口
10.坪洲西部地區 (南灣新村)
11.長洲西地區
12.南丫島榕樹灣
13.鯉魚門(馬環村、三家村)
14.沙頭角市 (中英街、崗下)
15.吉澳西部低窪地區(吉澳漁民村)
16.大埔三門仔新村
17.大埔墟(近林村河)
18.馬鞍山渡頭灣村
19.西貢市中心及對面海
20.西貢南圍 / 響鐘
21.將軍澳南(將軍澳海濱公園)
22.元朗中部低窪地區 (大井圍、涌口漁民新村、山貝村、橫洲、元朗市中心)
23.元朗西北部沿岸低窪地區 (沙橋村、虎草村、流浮山、坑口村、上白泥、下白泥)
24.大欖聯安新村
25.屯門嘉和里
26.深井新村
知多啲：海水倒灌
據渠務署資料，熱帶氣旋吹襲期間，與其相關的強風會把海水推向海岸，引致海平面上升，出現風暴潮現象。風暴潮點大部分都是沿海的低窪地帶。當海水水位上升時，可能會出現海水倒灌或被海水淹浸。當天文台向風暴潮點發出風暴潮預警後，渠務署會在有關位置放置水泵、安裝擋水板、提供沙包給有需要的居民使用。