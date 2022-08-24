馬鞍｜馬鞍料周四早上最近香港　話你知本港26個低窪或當風住宅區 (12:29)

天文台預測強烈熱帶風暴馬鞍周四（25日）早上最接近香港，提醒受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早可能出現淹浸或海水倒灌。據土木工程拓展署今年4月發表的「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」資料，列出本港26個較受潛在高風險影響的沿岸低窪或當風住宅地區，包括：