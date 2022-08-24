馬鞍｜天文台改發八號東北烈風或暴風信號　最少維持至周四早上6時 (19:25)

在晚上7時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南偏南約310公里，即在北緯19.9度，東經115.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。隨着強烈熱帶風暴馬鞍逐漸靠近廣東沿岸，香港風力有所增強，離岸及高地間中吹烈風。預料本港風力會在晚間進一步增強。

【17:26】天文台宣布，會在今晚7時25分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

天文台表示，過去數小時本港風力有所增強，部分地區吹強風。與馬鞍相關的外圍雨帶正影響南海北部及珠江口一帶，預料入夜後本港風勢將迅速增強，今晚有非常大浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

教育局已宣布所有學校今日停課。

【12:41】天文台於下午12時40分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。

【09:51】天文台表示，與強烈熱帶風暴馬鞍相關的外圍雨帶會在今日（24日）稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。

【08:40】天文台表示，天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。預料馬鞍會在明早（25日）最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，屆時本港風勢將會進一步增強。受馬鞍的下沉氣流影響，香港今日初時大致天晴及酷熱。但隨着馬鞍靠近，本港稍後有狂風驟雨及雷暴，海面有湧浪。受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。

打風 實用資訊：

話你知本港26個低窪或當風住宅區

天文台料周四早上鰂魚涌海水比正常升高1米

短片：杏花邨裝水閘 居民不擔心水浸無儲糧

家居防風八注意