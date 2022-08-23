乾旱致水位降　水底「寶物」重見天日【圖輯】 (16:30)

●「萬里長江第一閣」觀音閣露出礁石地基

長江出現「汛期反枯」現象，長江鄂州段水位近日達至1865年有水文紀錄以來的同期最低水平，距今已有700多年歷史的觀音閣露出巨大的龍蟠磯底座。（中新社）

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●多瑙河鑿沉軍艦重現

歐洲乾旱，多瑙河降至近一世紀最低水位，於塞爾維亞東部城市Prahovo的多瑙河沿岸露出20多艘沉船，屬1944年德國納粹黑海艦隊在蘇聯部隊進迫下撤退時，沿多瑙河鑿沉留下的軍艦，其中多艘還載有彈藥及爆炸物。

●中歐易北河見「飢餓石」

在中歐易北河（Elbe River）地區，在乾旱時水位下降才露出的「飢餓石（hunger stones）」再現，一直以來歐洲人運用該些巨石標記低水位及乾旱日期。

●意大利波河二戰炸彈浮現

意大利波河（River Po）陷入70年來最嚴重乾旱，波河水位低至一枚第二次世界大戰時期、重450公斤的炸彈浮現。

●重慶600年歷史佛爺梁島礁「露面」

長江水位回落，重慶雙河口鎮五台村附近，原本淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面，島礁礁石最高處發現3龕摩崖造像，初步確定為明清時期建造，距今已有近600年歷史。相關報道：600年歷史佛爺梁島礁「露面」