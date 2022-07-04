馬鞍｜天文台：「馬鞍」今晚進入本港800公里範圍　屆時發一號戒備信號 (17:09)

【09:13】天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋馬鞍會在今日（23日）日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。

馬鞍進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸。本港天氣會在明日（24日）稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。周四（25日）風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大至非常大浪及有湧浪。

【08:42】上午8時30分，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度85%。酷熱天氣警告生效。

高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。上午8時，熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤東北偏東約280公里，預料向西北移動，時速約20公里，大致移向呂宋北部。

本港地區今日天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏西風。

展望明日酷熱及有煙霞，稍後天氣轉壞，海有湧浪，晚間風勢逐漸增強。周四風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪。