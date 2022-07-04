6萬粒LEGO砌《明日戰記》1：1裝甲　港產LEGO大師從業餘砌出專業認證【短片看LEGO創作間】 (10:16)

洪子健是大中華區首名、香港目前唯一LEGO專業認證大師，投身LEGO事業前從事證券工作，每晚在家通宵達旦留意外國股市，其間偶爾會重拾兒時興趣，砌LEGO消磨時間。自2008年，洪子健開始積極參與動漫節LEGO比賽，在LEGO市場部總監建議下，於2013年成功申請成為首名大中華區LEGO專業認證大師。

砌故宮宣揚中華文化

洪子健冀以LEGO宣揚中華文化，其中一件作品是2015年應澳門博物館邀請，砌出3.5米乘2.7米的故宮三大殿，拼砌出紅磚綠瓦的東方色彩建築精粹；又曾以香港為題，製作出旺角情景作品，展現香港獨有文化。他說，創作方針著重共鳴感，砌出大眾身邊事物，希望觀眾駐足欣賞時，會留意積木的層次和心思。

採訪、文、相：張可兒

拍攝、剪接：丁啟健