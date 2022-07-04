6萬粒LEGO砌《明日戰記》1：1裝甲　港產LEGO大師從業餘砌出專業認證【短片看LEGO創作間】 (10:16)

尖沙嘴K11 MUSEA戲院外最近多了一個近2米高的《明日戰記》動力重裝甲LEGO（樂高）模型，格外矚目。香港「出產」的LEGO專業認證大師洪子健（Andy）接受明報電子平台組訪問，透過短片細說這款由主角古天樂所穿、用上6萬粒LEGO耗時兩個多月砌成的盔甲，從設計到砌件的點滴，並帶讀者走進他的LEGO創作間。他又透露，本身鍾情積木模型的古天樂，有意在電影宣傳結束後，將LEGO模型帶走收藏。
洪子健是大中華區首名、香港目前唯一LEGO專業認證大師，投身LEGO事業前從事證券工作，每晚在家通宵達旦留意外國股市，其間偶爾會重拾兒時興趣，砌LEGO消磨時間。自2008年，洪子健開始積極參與動漫節LEGO比賽，在LEGO市場部總監建議下，於2013年成功申請成為首名大中華區LEGO專業認證大師。
砌故宮宣揚中華文化
洪子健冀以LEGO宣揚中華文化，其中一件作品是2015年應澳門博物館邀請，砌出3.5米乘2.7米的故宮三大殿，拼砌出紅磚綠瓦的東方色彩建築精粹；又曾以香港為題，製作出旺角情景作品，展現香港獨有文化。他說，創作方針著重共鳴感，砌出大眾身邊事物，希望觀眾駐足欣賞時，會留意積木的層次和心思。