防游水中暑　雷雄德提醒水溫逾30度留意熱不適　長者、慢性病患者高危 (15:16)

水溫高礙身體散熱

為什麼游水會中暑？雷雄德解釋，游水時身體會產生大量熱能，須及時散熱釋放。在夏天，陽光照射泳池會令水溫提高，身體積聚熱能或來不及散熱，可能會引致熱相關症狀。游水中暑症狀和陸上一樣，一開始可能出現熱相關不適，如皮膚紅腫等，未及時散熱可能出現熱衰竭，感明顯不適、出冷汗、疲倦、無力等，最嚴重是中暑，或會休克、暈倒甚至致命。在水中昏迷伴隨遇溺風險，亦會增加救援難度，因此泳客若有上述症狀應提早離開水面，或揮手向救生員或同伴求助。

倡結伴游水互相照應

游水時倘出現熱相關不適症狀，雷雄德建議應盡快上水降溫，如到陰涼環境、抹乾身吹風扇、補充水分、用冰涼毛巾抹身等，如幾分鐘後仍未能降溫應進一步求醫。雷雄德建議，水溫較高時，應將游泳強度降低，減少身體產生熱量，另外結伴游水、互相照應會較安全。

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