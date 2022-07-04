Staycation酒店各有防疫規定　如不符或被拒入住　Staycation訂酒店小貼士 (11:48)

該名市民今年7月時已預訂尖沙嘴一間酒店，準備8月中入住兩晚。惟在入住前5天，其住所大廈被納入強制檢測名單，即使核酸檢測陰性，仍然在入住前一天被酒店拒絕入住。由於該市民是經由第三方酒店預訂網站預訂是次Staycation，故須自行致電該網站辦理退款。雖然她獲得全數退款，但度假計劃已被打亂，只好臨時改訂另一酒店，期待已久的假期才不至於告吹。

基於上述個案，市民在入住或預訂酒店Staycation前，可留意以下事項：

．了解酒店的防疫規定：在什麼情況下可能會被拒入住？酒店對入住顧客有否特別防疫要求？例如需否已接種疫苗？

．了解一旦被酒店拒絕入住的處理：會否獲全數退款？退款需時多久？如經第三方酒店預訂網站預訂，如何辦理退款？

．了解酒店在疫情下有什麼設施關閉：例如泳池或健身室等？

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