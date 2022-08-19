芬蘭36歲女總理派對熱舞片流出捱批　愛參加音樂節被質疑玩樂多於執政 (16:25)

現年36歲的馬林，2019年上任時是全球最年輕的國家領袖。她經常出席各類音樂節等活動，此前已被質疑把精力用於玩樂多於執政，去年12月，被列為新型冠狀病毒患者的密切接觸者的她，仍然前往夜店，公開致歉。她曾表示，自己與閣員因女性身分和外表，成為仇恨言論的針對目標。

馬林小資料：

．馬林年幼時父親酗酒，父母離婚後她跟隨母親生活，母親之後發展同性關係。雖然生活不算富有，但馬林曾形容她成長時「充滿愛」，又說母親一直給予很多支持，令她自覺能做到任何想做的事。馬林現育有4歲女兒。

．15歲首次做暑期工，在一間麵包店工作；高中時兼職派雜誌賺取生活費。她是家裏第一個大學生，畢業後曾當收銀員。她成為芬蘭總理後，曾因做過收銀員而被愛沙尼亞內政部長嘲諷為「售貨員」，質疑她治理國家的能力，愛沙尼亞當局其後道歉。

．20歲開始從政，兩年後在家鄉、工業重鎮坦佩雷（Tampere）參選市議會但落敗；她27歲時再參選，成為市議會主席，在政壇迅速崛起。

．2015年首次成為國會議員，2019年4月連任，並獲任命為運輸及通訊部長。

．2019年12月當選芬蘭總理，除是該國第三名女總理，亦以34歲之齡成為全球在任最年輕國家領袖。她領導的執政聯盟共5個政黨，領袖均為女性，連同馬林在內，當中4人均僅三十出頭。

（路透社/BBC/CNN）