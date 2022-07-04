新冠疫情｜康復者再檢測陽性　許樹昌、何栢良教分辨復陽或二次感染【短片】 (19:04)

染疫3月內再核酸陽性多屬復陽

病毒量低無病徵快測陰性

許樹昌指出，復陽是感染後，身體還有殘餘病毒，因此做核酸檢測時出現陽性，但沒有病徵，且病毒量低，不會傳染他人，一般快速抗原測試不會驗出陽性。

何栢良則表示，可以用病徵和時間來分辨復陽還是二次感染，根據美國數據，一個人染疫後，3個月內再感染機率低，因此3個月內再次驗出陽性而無病徵，可能都是復陽個案。他指出，若曾染疫者在強制檢測時驗出陽性，衛生防護中心會查詢最近3個月內有否感染，有需要會隔一、兩日再做一次檢測，比較病毒CT值（數值愈高，病毒量愈低）轉變，若屬復陽個案，一般病毒量低。

惟許樹昌認為，若3月是感染BA.1，因病毒基因與BA.5遺傳距離較遠，保護力很小，所以短時間內再感染機率仍然存在，若快測結果呈陽性，代表CT值低於30（病毒量較高），屬於二次感染機率較高。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY