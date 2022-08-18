柬埔寨賣豬仔蔓延香港　求職防騙4提醒【附求助熱線】 (17:19)

求職防騙4提醒：

．在網上求職要態度謹慎

．求職時要先了解工作性質，尤其待遇高及要求低的工作更要小心

．經可信賴的平台或公司求職

．求職時勿輕易提供個人資料

求助熱線：

●警方反詐騙協調中心24小時「防騙易」熱線：18222

●入境處：

．24小時熱線供在外港人求助：（852）1868

．網上求助表格：www.immd.gov.hk/hkt/services/online_assistance_request_form.html

保安局副局長卓孝業今午（18日）表示，由今年1月至今，警方及入境處共接獲20名香港人求助，其中12人確認安全，當中10人已回港。政府已成立專案小組協調相關執法工作及跟進，成員包括保安局、警務處及入境處人員。【保安局外遊警示制度「海外工作騙案」網頁】

警方上月發布短片，指出有個案是外國碩士畢業生一年未找到工作，其後在facebook見到「柬埔寨賭場騁請荷官」、「月入20萬」帖文，聯絡對方並前往柬埔寨後，始發現被騙，更被沒收護照，事主聯絡在港家人報警後輾轉才回到香港。

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