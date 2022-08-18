慎防偽冒衛生署電話或電郵　教你分信息真假 (14:36)

明報電子平台組整理市民登記快測陽性後，會收到短訊的資料，可供參考（見本文附圖2及3）。市民要留意，任何短訊也沒有要求在短訊中提交個人資料或身分證號碼，若已登記都是要求在衛生署平台上載檢測結果相片及身分證，亦可留意有關連結是政府網頁www.chp.gov.hk/ioqo。切勿開啟可疑的連結。

若市民已在網上平台登記確診，衛生署或消防處會發送短訊，短訊中會有證件號碼首4個字，而毋須輸入任何身分證號碼。衛生署安排的外判承辦商採樣，只會通知申報者的上門時間，不會有個人資料，亦毋須提供個人資料作核對。

提防「+852」字頭陌生來電

衛生署提醒，如接到「+852」字頭陌生來電，即表示該來電是假扮本地來電，很可能是詐騙電話。市民如收到懷疑虛假電話或郵件，要提高警覺，切勿跟從來電者或寄件人提出的任何指示。有懷疑可致電「防騙易」熱線18222查詢或向警方舉報。