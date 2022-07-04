污水陽性地點｜油塘邨、愉景花園、太湖花園第1及2期等污水陽性　政府派快速測試包 (16:54)

因應以下各區污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員工派發共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．觀塘區 — 油塘邨、嘉和園、宏光樓、利基大廈、兆景樓、Ocean One、Peninsula East、嘉賢居、曦臺、海傲灣、鯉灣天下、油塘中心及油翠苑
．沙田區 — 愉景花園、新田村、隔田村、隔田村南滘、金獅花園1期、豐盛苑、富豪花園及溱岸8號
．大埔區 — 林村新村、坪朗、美德大廈、普益街1-39號、廣福道1-19號、廣福大廈、中嘉閣、怡雅苑、明雅苑、新興花園、太湖花園第1及2期、大埔頭、太湖山莊、華樂豪庭、新華安里及富善花園
．黃大仙區 — 鵬程苑及翠鳳街和飛鳳街附近一帶住宅（見附圖）
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心稍後聯絡，以完成申報程序。
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