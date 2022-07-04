長新冠．腦霧｜腦霧與腦退化症分別一文睇清　精神科醫生：腦霧病況可逆轉　約6至9個月內消退 (18:05)

第五波新型冠狀病毒疫情期間不少市民受到感染，康復後出現腦霧徵狀愈來愈多人關注。精神科專科醫生麥棨諾在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，接觸過最嚴重的腦霧個案，患者自理能力低，甚至忘記進食或認為不需要進食，導致營養不良。他提醒，若懷疑出現腦霧，應盡快接受專業評估。
麥棨諾指出，腦霧症狀包括記憶力衰退、易疲倦、專注力差、情緒困擾；但腦霧與腦退化症狀有以下分別：
腦霧
．集中力低
．易疲倦
．症狀在短時間內惡化
．病況可以逆轉，症狀約6至9個月內慢慢消退
腦退化症
．未必在精神或體力上疲勞，可能仍願四處走動
．判斷力和記憶力退化
．容易忘記事物
麥棨諾指出，腦霧康復時間長短與患者的生活習慣和是否完成接種新冠疫苗有關。他說，腦霧患者因易疲倦和專注力差，會多留家休息不敢社交，或令症狀延長。他又說，很多腦霧患者未打齊針，打齊針者出現腦霧情況或嚴重程度均與未打齊針的人有分別。
麥棨諾建議，腦霧患者可多做帶氧運動；多做健腦和訓練記憶力的運動，例如打麻將；可多吃抗氧化的食物，例如新鮮蔬菜水果等。
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