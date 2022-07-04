長新冠．腦霧｜腦霧與腦退化症分別一文睇清　精神科醫生：腦霧病況可逆轉　約6至9個月內消退 (18:05)

麥棨諾指出，腦霧症狀包括記憶力衰退、易疲倦、專注力差、情緒困擾；但腦霧與腦退化症狀有以下分別：

腦霧

．集中力低

．易疲倦

．症狀在短時間內惡化

．病況可以逆轉，症狀約6至9個月內慢慢消退

腦退化症

．未必在精神或體力上疲勞，可能仍願四處走動

．判斷力和記憶力退化

．容易忘記事物

麥棨諾指出，腦霧康復時間長短與患者的生活習慣和是否完成接種新冠疫苗有關。他說，腦霧患者因易疲倦和專注力差，會多留家休息不敢社交，或令症狀延長。他又說，很多腦霧患者未打齊針，打齊針者出現腦霧情況或嚴重程度均與未打齊針的人有分別。

麥棨諾建議，腦霧患者可多做帶氧運動；多做健腦和訓練記憶力的運動，例如打麻將；可多吃抗氧化的食物，例如新鮮蔬菜水果等。

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