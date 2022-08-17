健腦六食物　營養師：三文魚合桃有益腦細胞膜、綠葉蔬菜助改善記憶力 (09:02)

六種健腦食物

1. 三文魚：含奧米加-3脂肪酸（Omega-3），能在身體轉化成DHA和EPA，對腦部細胞膜有幫助，攝取足夠有助健腦，對小朋友正在發育的階段更為重要。

2. 合桃：含奧米加-3及奧米加-6的單元不飽和脂肪酸，可轉化成DHA和EPA，對腦部細胞膜有幫助；當中的維他命E是抗氧化劑，幫助保護腦細胞，避免受到傷害。合桃可以當小食吃，每日上限食1至2湯匙（約幾粒），腎病病人須留意進食分量，進食前應先向醫生或註冊營養師查詢。

3. 雞蛋：當中的卵磷脂是建構腦部細胞其中一個成分，適當攝取有助健腦。雞蛋每日上限為一隻，膽固醇高的人或心血管疾病患者須注意分量，進食前應先向醫生或註冊營養師查詢。

4. 全麥穀類：腦部所需的能量主要來自葡萄糖，葡萄糖必須從碳水化合物攝取。全麥穀類含碳水化合物、豐富纖維、維他命D等營養素，進食後釋放出的葡萄糖會因應腦部需要提供能量，幫助腦部運作及保持清醒。一般穀類亦有相同作用，全麥穀類因未經精製，營養素含量較多。

5. 莓類水果：藍莓、士多啤梨、櫻桃等莓類水果除了含果糖，經消化後轉化成的葡萄糖有助提供能量給腦部外，當中的花青素及類黃酮屬抗氧化劑，對於腦部細胞起到相應作用。建議每日食2至3份不同款式的水果，可於不同時間食用，有助令腦部能量供應時間較平均。

6. 綠葉蔬菜：含維他命K，可以幫助改善記憶力、減少認知出現問題的風險及腦部延緩情況。服用薄血藥的人須留意分量，進食前應先向醫生或註冊營養師查詢。

黃蘊芝提醒，即使是有益的健腦食物都不應進食過量，最重要是均衡飲食。

文：何芍盈

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