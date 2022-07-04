毒菇｜4人畢架山優景里採野菇食物中毒　短片認識香港9種常見毒菇　綠褐裸傘可令人失控大笑【附中毒病徵】 (16:22)

9種香港常見有毒菇類

●綠褐裸傘：生於樹樁或木片覆蓋物上，誤食後通常1小時內食用者會出現幻覺，或會無法控制地笑。

●純黃白鬼傘：生於落葉、花盆或路旁花槽的泥土上，通常於誤食後6小時內腹痛、惡心、嘔吐和腹瀉等。

●淡黃竹蓀：生於地上、樹木或竹子下的腐殖質，通常於誤食後6小時內腹痛、惡心、嘔吐和腹瀉等。

●黃硬皮馬勃：生於土壤表面，一般在誤食後6小時內腸痛、惡心、全身刺痛、痙攣等。

●致命白鵝膏：生於闊葉樹下的土壤表面，誤食6至24小時後，出現口乾、嘔吐、腹部劇痛、腹瀉等，通常便中帶血及黏液；24小時後症狀暫時緩解，維持約2至4天，至後期出現肝腎衰竭，若不處理可能在7至10日內死亡。

●假褐雲斑鵝膏：生於闊葉樹下的土壤表面，誤食最少12小時後出現腸胃炎症狀。

●綠褶菇：生於草地或草坪表面，有時會形成磨菇圈。誤食後6小時內出現腹痛、惡心、嘔吐和腹瀉等。

●晶粒鬼傘：生於樹樁周圍、闊葉樹林或木片覆蓋物上，此種菇的毒性只在有酒精下才引致發病症。

●裂絲蓋傘：生於闊葉樹下的土壤表面，通常於誤食後30分鐘至2小時內發病，症狀包括出汗、流涎及流淚等。部分患者可能出現視覺模糊、瞳孔收縮、血壓下降導致的頭暈及脈率明顯下降等；死亡率估計為5%。

據食物安全中心，本港有逾380種已知品種的菇類，當中約一成有毒。衛生防護中心指出，由於難於辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食；一旦懷疑食菇中毒，應立即帶同剩餘菇菌求醫。

資料來源：漁護署

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