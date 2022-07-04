污水陽性地點｜朗屏邨、浪翠園第一至四期、牛池灣村等污水陽性　政府派快速測試包 (17:20)

因應以下各區污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員工派發共約24.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．元朗區 — 朗屏邨、楊屋新村、嘉湖山莊（樂湖居及賞湖居）
．荃灣區 — 田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、龍騰閣、帝華軒、海雲軒、浪翠園第一至四期、麗都花園、豪景花園、豪景花園依麗小築、光板田村
．深水埗區 — 紫藤路與地錦路附近一帶住宅（見圖一）及澤安邨
．黃大仙區 — 彩虹花園、文德樓、牛池灣村、金池徑及龍池徑附近一帶住宅、東頭（二）邨、御‧豪門、豪門
．中西區 — 薄扶林道遊樂場附近一帶住宅（見圖二），以及山市街、青蓮臺及李寶龍路附近一帶住宅（見圖三）
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心稍後聯絡，以完成申報程序。
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