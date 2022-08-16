通渠師傅：不貼街招生意會少一截　倘被罰款當「廣告費」 (17:01)

通渠師傅：以往曾被罰款當宣傳費

多名通渠師傅均表示，貼街招預了被罰款，以往也試過，就當作「宣傳費」，因不貼街招生意會少一截。亦有通渠師傅稱是找其他人幫忙貼，不知道該人貼在何處，無從撕走，反問是否懲罰貼街招者而非街招上的當事人。

通渠師傅：貼街招為照顧低下層及長者需要

一名不具名的通渠師傅稱，會否被罰款要看運數，「我運數麻麻，過去10年都有被罰過，試過貼街招時被發現，即時票控罰款1500元」。他又說，有用不同渠道宣傳，但為照顧低下層及長者需要，會繼續用街招方式宣傳，罰款就當作「廣告費」。

多名通渠師傅都表示「不擔心得太多」，因宣傳要多樣化，近年有利用網上作招徠，街招只是其中一個渠道，但始終街招直接讓市民一望就可致電，倘少了街招，生意自然會少，唯有取捨。

公眾地方潔淨罪行定額罰款近20年未變

立法會2001年通過《定額罰款（公眾地方潔淨罪行）條例草案》，透過訂立定額罰款制度，阻嚇亂拋垃圾、非法張貼街招等，最初罰款600元，2003年大幅增至1500元，罰款一直未有再增加。食環署回覆查諧表示，今年截至7月有1607張非法展示宣傳品而發出的定額罰款通知書。另外，該署在2020年向違例展示或張貼招貼或海報者提出4宗檢控，法庭對有關罪行的最高罰款為1500元。

食環署過去5年發出定額罰款通知書數量：

．2022年（截至7月）：1607張

．2021年：3209張

．2020年：3455張

．2019年：3647張

．2018年：3714張

政府土地貼招貼最高可罰1萬

據《公眾衛生及市政條例》，任何人在政府土地或私人土地展示或張貼招貼或海報，即屬犯罪。違例者一經定罪，最高可判罰款1萬元及每日罰款300元。

據《簡易程序治罪條例》，任何人在沒有擁有人或佔用人同意下以粉筆、漆油或其他方式在任何建築物、牆壁等留下記號，可判罰款2000元或監禁3個月。