英准用新一代抗Omicron疫苗　何栢良倡香港超前部署疫苗採購【二價疫苗知多啲】 (12:42)

新一代疫苗對BA.4及BA.5有良好免疫反應

英國藥品和保健康產品管理局（MHRA）批准藥廠莫德納針對新冠變種病毒Omicron BA.1的疫苗使用，為首個批准新一代疫苗的國家。MHRA指出，按臨牀數據，莫德納新冠疫苗在對抗原始新冠病毒及變種病毒Omicron BA.1時都引發「強烈免疫反應」，也能對現時主流的BA.4或BA.5變種病毒產生更好免疫反應。

二價疫苗一半量針對原始新冠 另一半針對Omicron

何栢良表示，莫德納新一代疫苗稱為「二價疫苗」，他解釋香港現使用的新冠疫苗均是「單價疫苗」，抗原只針對原始新冠病毒，而二價疫苗一半分量針對原始病毒，另一半則針對Omicron BA.1。

何栢良引述藥廠6月初公布的數據，顯示莫德納新一代疫苗不僅對原始病毒有效，抗體水平作為加強劑也很高，除有效中和BA.1病毒，對BA.4及BA.5病毒在中和抗體方面亦明顯較優勝，因此藥廠雖然未大量生產，但英國政府已率先批准使用，屬預先採購及提前部署安排。他認為，香港要超前部署，不要等到其他地方都批准使用，屆時再採購已太遲。

何栢良：香港僅兩款疫苗較單一

何栢良建議，香港也應該考慮購買多一款疫苗。他舉例稱，澳洲、新西蘭、新加坡、日本和韓國等地，均購入4款疫苗，部分涉及3個甚至4個疫苗技術平台，又指出全球很多國家都批准使用4至5款疫苗，疫苗平台都有3個。反觀香港是少數地方較單一，只採購兩款平台，每個平台只有一款疫苗。

（衛報/路透社）