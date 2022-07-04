污水陽性地點｜蔚藍灣畔、田景邨、大埔花園等污水陽性　政府派快速測試包 (18:02)

因應以下各區污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員工派發共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．西貢區 — 蔚藍灣畔、新寶城、海悅豪園、新都城第1及2期、君傲灣、天晉、天晉II、天晉IIIA、天晉IIIB及海天晉
．屯門區 — 綠怡居、福亨村、屯門新村、翠薈、豫豐花園、順風圍、田景邨、海麗花園、珀御、盈豐園、豐連、海翠花園、邁亞美海灣及慧豐園
．灣仔區 — 香港港安醫院—司徒拔道附近一帶住宅（見圖）
．大埔區 — 大美督222、大美督村、比華利山別墅、沙欄小築、沙欄村、美督南岸、龍尾村、大埔花園、大埔頭水圍、怡園別墅、石鼓壟、翠樺園、錦山、錦石新村、錦石新村—江庫花園、錦綉台
．葵青區 — 光輝圍附近一帶住宅（見圖）
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心稍後聯絡，以完成申報程序。
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