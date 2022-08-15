消委會．抗妊娠紋產品｜4款抗妊娠紋產品含潛在有害人造麝香或塑化劑 (13:56)

消委會檢測市面30款抗妊娠紋產品，包括12款抗妊娠紋油和18款抗妊娠紋乳霜，當中有4款樣本分別檢出潛在有害物質人造麝香，如佳樂麝香（HHCB）、吐納麝香（ANTN），及／或塑化劑如鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）及鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）。研究顯示，攝入高劑量的人造麝香或塑化劑，可能影響肝臟和腎臟。消委會提醒，母親若要使用抗妊娠紋產品於胸部位置，宜選擇不含潛在有害物質的產品，減少胎兒及嬰幼兒透過母體及母乳攝入潛在有害物質。