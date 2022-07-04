熱點

消委會．攪拌機｜5款烹調攪拌機存安全隱患　Cuisintec、Turbo Italy溫度上升過高兼絕緣距離不足 (12:42)

消委會測試市面上12款烹調攪拌機樣本的效能及安全程度，發現5款樣本存在不同的安全隱患，包括溫度上升過高和絕緣距離不足。當中「Cuisintec」及「Turbo Italy」均未能通過溫度上升及絕緣測試，帶來潛在使用風險。另3款則未能通過絕緣測試。評分最高攪拌機3款一覽

5款烹調攪拌機存安全隱患（牌子／型號／售價／安全程度評分／總評）

額定最大烹調容量：0.35至0.5升（小型攪拌機）

Turbo Italy／TSM-392／$998／2.5／2.5

Cuisintec／KC-8968A／$1988／3／3

普樂氏Proluxury／PSM002035／$529／3／3.5

額定最大烹調容量：1.75至2升（一般攪拌機）

金樂Goldenwell／GW-HBO800／$1598／3.5／3.5

寶康達Primada／PS810／$1988／3.5／3.5

*評分及總評最高為5分

攪拌機 實用資訊：

攪拌機選購使用六注意　消委會提醒︰勿單靠轉速揀選

消委會測試　其他報道：

即棄彩色口罩｜6款含菌量超歐盟標準　CASETiFY口罩超標逾6倍【短片】

即棄彩色口罩｜性價比高、總評分滿分　6款口罩一覽

即棄彩色口罩｜19款不符合過濾聲稱　Facewear by Mask Factory差距較大【附名單】

抗妊娠紋產品｜4款抗妊娠紋產品含潛在有害人造麝香或塑化劑

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

相關字詞﹕消委會 攪拌機 烹調攪拌機 安全隱患 消委會測試 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞