消委會．攪拌機｜5款烹調攪拌機存安全隱患　Cuisintec、Turbo Italy溫度上升過高兼絕緣距離不足 (12:42)

消委會測試市面上12款烹調攪拌機樣本的效能及安全程度，發現5款樣本存在不同的安全隱患，包括溫度上升過高和絕緣距離不足。當中「Cuisintec」及「Turbo Italy」均未能通過溫度上升及絕緣測試，帶來潛在使用風險。另3款則未能通過絕緣測試。［評分最高攪拌機3款一覽］
5款烹調攪拌機存安全隱患（牌子／型號／售價／安全程度評分／總評）
額定最大烹調容量：0.35至0.5升（小型攪拌機）
Turbo Italy／TSM-392／$998／2.5／2.5
Cuisintec／KC-8968A／$1988／3／3
普樂氏Proluxury／PSM002035／$529／3／3.5
額定最大烹調容量：1.75至2升（一般攪拌機）
金樂Goldenwell／GW-HBO800／$1598／3.5／3.5
寶康達Primada／PS810／$1988／3.5／3.5
*評分及總評最高為5分
攪拌機 實用資訊：
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