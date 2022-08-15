消委會．口罩｜6款性價比高、總評分滿分口罩一覽 (11:36)

消委會檢測市面30款不同型號的即棄彩色或圖案口罩，其中6款口罩整體表現較佳，總評分獲得最高評分5分。以性價比計，每個口罩平均售價為$2至$4，平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）亦達4.5分或以上。［即棄彩色口罩｜6款含菌量超歐盟標準 CASETiFY口罩超標逾6倍］
消委會推薦6款口罩（產品／每個平均零售價／平均細菌過濾效率（BFE）及評分／平均顆粒過濾效率（PFE）及評分／總評分）
RAZE 3ply Antibacterial Masks（Milk-TY Color）／$3.3／99.9%，5分／99.08%，5分／5
世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask／$2／99.7%，5分／98.31%，4.5分／5
異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色／$4.3／99.9%，5分／98.48%，4.5分／5
香港保家三層防護口罩成人用藍色／$3.3／99.9%，5分／98.4%，4.5分／5
Simply Mask Single Use Medical Face Mask／$2／99.9%，5分／98.42%，4.5分／5
威信科技一次性醫用立體口罩／$4／99.9%，5分／99.66%，5分／5
*評分最高為5分
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