消委會．口罩｜6款性價比高、總評分滿分口罩一覽 (11:36)

消委會推薦6款口罩（產品／每個平均零售價／平均細菌過濾效率（BFE）及評分／平均顆粒過濾效率（PFE）及評分／總評分）

RAZE 3ply Antibacterial Masks（Milk-TY Color）／$3.3／99.9%，5分／99.08%，5分／5

世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask／$2／99.7%，5分／98.31%，4.5分／5

異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色／$4.3／99.9%，5分／98.48%，4.5分／5

香港保家三層防護口罩成人用藍色／$3.3／99.9%，5分／98.4%，4.5分／5

Simply Mask Single Use Medical Face Mask／$2／99.9%，5分／98.42%，4.5分／5

威信科技一次性醫用立體口罩／$4／99.9%，5分／99.66%，5分／5

*評分最高為5分

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