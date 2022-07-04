消委會．口罩｜6款即棄彩色口罩含菌量超歐盟標準　CASETiFY口罩超標逾6倍【短片】 (10:44)

消委會檢測市面30款不同型號的即棄彩色或圖案口罩，結果發現有6款樣本檢出的含菌量超出歐盟標準EN 14683:2019所訂，每克細菌菌落總數30的限量，其中「CASETiFY Disposable Masks Mushroom」含菌量比標準限量高逾6倍。消委會指出，若口罩本身衛生情況不佳，或會引致面部皮膚問題。［性價比高、總評分滿分 6款口罩一覽］
6款口罩含菌量超出歐盟標準（牌子型號及產品描述／大約零售價／聲稱來源地／每克細菌菌落總數／含菌量評分*／總評分*）
CASETiFY Disposable Masks Mushroom／每盒（30個）$159／香港／>219.9／1／3
本土好罩一次性三層耳帶式過濾防護醫用口罩（成人）月亮黃／每盒（51個）$148／香港／>174.7／1／3
Medox Pokemon Korean-style Respirator K-004／每盒（12個）$118／香港／>165.7／1／3
救世落日珊瑚／每盒（6個）$39／香港／>155.7／1／3
H-PLUS The Smurfs 3D Face Mask／每盒（15個）$98／香港／>123.4／1／3
Stand Out Medical Disposable Face Mask AD01／每盒（50個）$88／香港／65.1／1／3
*評分最高為5分
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