消費券2022｜八達通上階段千元消費券8月16日可領　合資格消費為何累積不足？睇片學八達通App查閱「不合資格消費」 (09:27)

如市民今次仍未領到1000元消費券，可能是因「合資格消費」累積總額尚未達到指定要求的4000元，或是有部分消費不屬於「合資格消費」。市民可在8月31日或之前累積夠4000元「合資格消費」，以便在下一輪即9月16日領取1000元消費券。

不少市民對於為何未能累積足夠的「合資格消費」仍感疑惑，現時八達通手機應用程式（App）及八達通消費券網站，除了可查閱「合資格消費」累積情況外，亦可查閱「不合資格消費」，以方便用戶了解有什麼消費交易未被納入「合資格消費」。

市民可透過以下途徑，查詢八達通累積「合資格消費」是否達標：

．八達通手機應用程式

．到八達通網站，輸入八達通號碼及登記參考編號可查閱（連結）

．指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」（八達通服務站地點）

．八達通客戶服務熱線：2969 5588

查詢消費券領取及消費紀錄方法

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