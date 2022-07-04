消費券2022｜八達通上階段千元消費券8月16日可領　合資格消費為何累積不足？睇片學八達通App查閱「不合資格消費」 (09:27)

消費券第二階段首期2000元雖然已於8月7日發放，不過仍有不少以八達通領取消費券的市民，尚未領到消費券第一階段第二期的1000元。該1000元消費券將於8月16日再度發放，以八達通領券的市民，如在7月31日或之前已累積滿「合資格消費」4000元，將可於8月16日領取上述1000元。
如市民今次仍未領到1000元消費券，可能是因「合資格消費」累積總額尚未達到指定要求的4000元，或是有部分消費不屬於「合資格消費」。市民可在8月31日或之前累積夠4000元「合資格消費」，以便在下一輪即9月16日領取1000元消費券。
不少市民對於為何未能累積足夠的「合資格消費」仍感疑惑，現時八達通手機應用程式（App）及八達通消費券網站，除了可查閱「合資格消費」累積情況外，亦可查閱「不合資格消費」，以方便用戶了解有什麼消費交易未被納入「合資格消費」。
市民可透過以下途徑，查詢八達通累積「合資格消費」是否達標：
．八達通手機應用程式
．到八達通網站，輸入八達通號碼及登記參考編號可查閱（連結）
．指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」（八達通服務站地點）
．八達通客戶服務熱線：2969 5588
相關報道：消費券不適用於9類消費交易 不計入八達通「合資格消費」
消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR