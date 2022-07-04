暑期好去處｜PMQ七色遊戲區、太古城《100層樓的家》、新港城中心探索雨林、中環海濱Camping (11:13)

孩子放暑假有何親子好去處？本文精選4個有得玩、又可打卡的室內和室外地點，適合大小朋友「放電」，親子同樂。
●「BETTER TOGETHER 同創‧童樂」@中環PMQ元創方：場內劃分成七種顏色的遊戲區，讓小朋友從中感受「合作」的力量。另設有不同親子限定活動、工作坊及夏令營。[詳情]
日期：即日至8月21日
地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場
●「Summer Fest中環夏誌」@中環海濱活動空間：多項大型暑假常駐活動及遊戲，如「山系野營」、「玩野樂園」、「潮藝乒乓」、水泡陣等，每逢周末更有不同特備節目。[詳情]
日期：即日至9月18日（免費入場）
地點：中環海濱活動空間入口位於3號閘口（近添馬公園）
●「100層樓的體驗樂園」@太古城中心：日本兒童系列繪本《100層樓的家》打造成實體「100層樓的體驗樂園」，四大場景探索海、陸、空。[詳情]
日期：即日至9月12日
地點：太古城中心二樓中庭及中橋
●「盛夏雨林探索站」@MOSTown新港城中心：場內化身熱帶雨林探索大本營，1.8米高瀕危「巨獺」雕塑、「雨林動物保育基地」及「博遊生物」標本展，讓大家觀賞多種瀕臨絕種的珍稀動物。[詳情]
日期：即日至10月4日
地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場
註：活動資料如有更改，以主辦方公布為準
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