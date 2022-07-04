英污水驗出小兒麻痹病毒　兒童打疫苗加強劑　醫生：港疫苗覆蓋率高風險極低【附小兒麻痹症資訊】 (17:09)

因應倫敦多個地下水道污水樣本驗出引致小兒麻痹症的脊髓灰質炎病毒，英國衛生部宣布為當地1至9歲兒童安排接種小兒麻痹疫苗加強劑。本港呼吸系統專科醫生梁子超認為，香港小兒麻痹疫苗覆蓋率達99%，有效做到群體免疫，風險極低，加上多年來沒有病例，在港兒童暫時毋須補打疫苗；即使將到英國旅行或留學的兒童，亦毋須即時補打加強劑。
港1995年錄最後一宗小兒麻痹症 由疫苗引起
根據衛生署資料，預防小兒麻痹症的最有效方法是接種疫苗。目前世上有兩種疫苗，分別是「口服劑」及注射的「滅活疫苗」。由於口服劑是有可能引致併發症「疫苗感染小兒麻痹症」，香港2007年起採用滅活小兒麻痹疫苗，不再使用口服劑。香港最後一宗疫苗感染小兒麻痹症個案在1995年發生；最後一宗本地小兒麻痹症個案就在1983年錄得。
醫生：疫苗覆蓋率高本港風險極低
梁子超認為，雖然小兒麻痹疫苗不能做到百分百保護，但本港疫苗覆蓋率達99%，加上多年沒有個案，風險極低。接種疫苗後只有極少數人（約1%）可能保護力不足，但疫苗仍可減少感染後出現嚴重個案。
他指出歐美等地由於宗教或文化，部分地方疫苗接種率低，若當地出現脊髓灰質炎病毒，有可能導致小兒麻痹症社區傳播。另外，口服劑小兒麻痹疫苗用的是減活病毒，病毒在極罕有情況下，可以經幾代傳播轉為野生病毒，再傳染給沒有接種疫苗的人，引致嚴重病徵，美國最近一宗個案就可能是類似情況。【相關報道：美國近10年首現小兒麻痹病例 20歲紐約男無接種疫苗 染疫苗用病毒株】
小兒麻痹症資訊：
●疫苗接種
．兒童出生後一年內，於2個月、4個月及6個月大時，接種共3劑滅活疫苗
．1歲半、6歲、12歲時再接種加強劑
●病原體
．小兒麻痹症由脊髓灰質炎病毒所引致
●病徵
．發燒、頭痛、嘔吐、腹部不適、肌肉疼痛、頸背僵硬及麻痹等症狀
．主要影響幼童
．大部分患者可以痊癒，但嚴重可導致永久傷殘甚至死亡
●傳播途徑
．病毒主要經口糞途徑由人傳人，經口進入人體，其後侵入中樞神經系統
●治理方法
．現時沒有藥物治療
．應將懷疑患上小兒麻痹症的患者送院接受隔離及進一步治理