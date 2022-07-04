英污水驗出小兒麻痹病毒　兒童打疫苗加強劑　醫生：港疫苗覆蓋率高風險極低【附小兒麻痹症資訊】 (17:09)

港1995年錄最後一宗小兒麻痹症 由疫苗引起

根據衛生署資料，預防小兒麻痹症的最有效方法是接種疫苗。目前世上有兩種疫苗，分別是「口服劑」及注射的「滅活疫苗」。由於口服劑是有可能引致併發症「疫苗感染小兒麻痹症」，香港2007年起採用滅活小兒麻痹疫苗，不再使用口服劑。香港最後一宗疫苗感染小兒麻痹症個案在1995年發生；最後一宗本地小兒麻痹症個案就在1983年錄得。

醫生：疫苗覆蓋率高本港風險極低

梁子超認為，雖然小兒麻痹疫苗不能做到百分百保護，但本港疫苗覆蓋率達99%，加上多年沒有個案，風險極低。接種疫苗後只有極少數人（約1%）可能保護力不足，但疫苗仍可減少感染後出現嚴重個案。

他指出歐美等地由於宗教或文化，部分地方疫苗接種率低，若當地出現脊髓灰質炎病毒，有可能導致小兒麻痹症社區傳播。另外，口服劑小兒麻痹疫苗用的是減活病毒，病毒在極罕有情況下，可以經幾代傳播轉為野生病毒，再傳染給沒有接種疫苗的人，引致嚴重病徵，美國最近一宗個案就可能是類似情況。【相關報道：美國近10年首現小兒麻痹病例 20歲紐約男無接種疫苗 染疫苗用病毒株】

小兒麻痹症資訊：

●疫苗接種

．兒童出生後一年內，於2個月、4個月及6個月大時，接種共3劑滅活疫苗

．1歲半、6歲、12歲時再接種加強劑

●病原體

．小兒麻痹症由脊髓灰質炎病毒所引致

●病徵

．發燒、頭痛、嘔吐、腹部不適、肌肉疼痛、頸背僵硬及麻痹等症狀

．主要影響幼童

．大部分患者可以痊癒，但嚴重可導致永久傷殘甚至死亡

●傳播途徑

．病毒主要經口糞途徑由人傳人，經口進入人體，其後侵入中樞神經系統

●治理方法

．現時沒有藥物治療

．應將懷疑患上小兒麻痹症的患者送院接受隔離及進一步治理

資料來源：英國衛生部、衛生防護中心